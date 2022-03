Vremenoslovci svarijo, da bodo prve dežne kaplje 'umazane'

Zadnje padavine smo imeli 26. ali 27. februarja, so sporočili iz Arsa in napovedali, da nas v prihodnjih dneh čakajo padavine. Večja količina padavin (nad 20 mm) je padla 6. januarja. Na Primorskem je nazadnje obilneje deževalo pred skoraj štirimi meseci, 9. decembra. V državi vlada velika požarna ogroženost, ki je bila razglašena sredi marca, se bo s pričakovanimi padavinami le končala, obljubljajo vremenoslovci.

Kdaj in kje bo začelo deževati?

»Nad Sredozemljem se poglablja ciklonsko območje, nad našimi kraji piha jugozahodni veter, ki prinaša vse več vlage. Danes (v sredo) bodo nastajale predvsem orografske padavine na zahodni pregradi. Nekaj več dežja bo padlo na Primorskem in v delu Notranjske, večinoma od 5 do 10 mm. Drugod bo dežja malo, le nekaj litrov na kvadratni meter, na severovzhodu pa bo najverjetneje še povsem suho. Dež bo 'umazan', saj bo vseboval puščavski prah. Še vedno bo tudi vetrovno, pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo,« sporoča Arso.

Najbolj deževen bo četrtek

Padavine se bodo od juga od jutri razširile nad vso Slovenijo. Četrtek bo oblačen in deževen. Skupno bo padlo 20 do 50 mm, krajevno tudi nekoliko več zelo dobrodošlih padavin, napovedujejo. Snežilo bo v visokogorju, v sredogorju pa bo deloma tudi deževalo, nižja meja sneženja bo na območju vzhodnih Julijskih Alp in zahodnih Karavank, kjer se lahko snežinke med dežjem občasno mešajo do alpskih dolin.

V petek kratek padavinski premor

Dež bo v petek zjutraj prehodno oslabel in ponehal. »Suho ne bo ostalo prav dolgo, saj se bodo čez dan od zahoda znova začele pojavljati padavine. Ozračje bo nestabilno, zato bodo nastajale tudi plohe. Padavin bo nekoliko manj kot v četrtek. Vseeno pričakujemo od 5 do 10, krajevno do 20 mm.«

Ob koncu tedna ohladitev

Tudi v soboto še ne bo suho. »Dosegla nas bo hladna fronta, padavine se bodo znova nekoliko okrepile. Zapihal bo severovzhodni veter, meja sneženja se bo spuščala. Kaže da sneg do nižin večinoma ne bo segel, verjetno pa bo nekaj snega zapadlo nekoliko višje (nad okoli 600, 700 m). Količina padavin je še negotova. V nedeljo bo suho, a sprva precej oblačno. Čez dan se bo oblačnost počasi trgala. Sveže bo, a najverjetneje bo temperatura zjutraj v večjem delu Slovenije nad lediščem.«