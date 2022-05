Vremenoslovci spremenili napoved: vročinski val odnesle plohe in nevihte

Minuli vikend je Slovenijo zajela hladna fronta, temperature so se marsikje spustile krepko pod 10 stopinj Celzija. Prejšnji teden so vremenoslovci napovedali, da lahko po nekaj deževnih dneh nastopi celo prvi vročinski val, a po zadnjih podatkih se to ne bo zgodilo. Kot je na twitterju sporočil vremenoslovec Blaž Šter, so zadnje napovedi omilile vročino za prihajajoči teden. »Od četrtka do nedelje bo sicer blizu 30 °C, precej verjetno pa ne bo nikjer 35 °C. V nedeljo se spet poveča verjetnost za prehod fronte z nevihtami. Tudi prej lahko nastane kakšna.«

Kot napovedujejo pri Agenciji RS za okolje (Arso), bo danes popoldne pretežno oblačno, več jasnine bo na zahodu Slovenije. Nastane lahko kakšna ploha. Šibka burja na Primorskem bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem do 21 °C.

V torek plohe in nevihte, v sredo bo toplejše

Jutri bo dopoldne še večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 °C.

V sredo bo delno jasno, zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Popoldne bo nastalo nekaj ploh ali neviht. Toplejše bo. V četrtek bo večinoma sončno. Popoldne predvsem v severni Sloveniji niso izključene nevihte.