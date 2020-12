Vremenoslovci se čudijo: Po Sloveniji imamo nenavadno vreme

Teden, ki se končuje, je prinesel sneg in s tem veliko veselja pa tudi nekaj preglavic. Pri agenciji za okolje pa se danes čudijo nenavadnemu vremenu in temperaturni sliki, ki so ji bili priče to jutro.»Zaradi kombinacije snežne odeje, temperaturnega obrata in višinskega južnega do vzhodnega vetra zelo nenavadna temperaturna slika po Sloveniji, vrednosti ob 7. uri,« so zapisali in dodali, da je bilo na Kredarici –3, v Ljubljani 0, Ratečah 6, Logarski dolini 11 in Portorožu 14 stopinj.Nenavadnemu vremenu se je v soboto na twitterju čudil tudi vremenoslovecKakšno vreme pa nas sicer čaka danes? Napovedujejo, da bo na vzhodu še večinoma suho, drugje bo občasno deževalo. Ob morju bo pihal okrepljen jugo. Nov teden se bo začel s padavinami. Napovedujejo krajevne plohe.Agencija je izdala hidrološko opozorilo. Zapisali so, da bodo zaradi močnega deževja narasli vodotoki v zahodni Sloveniji. Predvsem v Julijskih Alpah se bo povečala nevarnost snežnih plazov. Morje bo zaradi okrepljenega juga občasno poplavilo niže ležeče dele obale.V soboto je v Julijskih Alpah obilno snežilo ali deževalo. Še več padavin je bilo v petek zvečer v Italiji, na Koroškem in vzhodnem Tirolskem.