Vremenoslovci razkrili, kje že sneži

Zaradi napovedanih povečanih količin padavin je danes večja verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov po celotni Sloveniji. Verjetnost se bo povečevala sorazmerno s količino padavin, so sporočili iz Geološkega zavoda Slovenije. Prebivalci območij in lokacij, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočij. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na zastajanje vode.Medtem pri Agenciji RS za okolje (Arso) opozarjajo na nevarnost snegoloma. V višjih predelih Gorenjske in Koroške bo po napovedih začelo snežiti že dopoldne, popoldne in zvečer pa tudi ponekod na Notranjskem in Kočevskem.Po napovedih vremenoslovcev bo danes sicer oblačno s padavinami, v bližini morja bo tudi kakšna nevihta. Meja sneženja se bo na severu že dopoldne spustila na okoli 800 metrov nadmorske višine, popoldne in zvečer pa bo ponekod lahko snežilo do okoli 500 metrov nad morjem. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Popoldanske temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.