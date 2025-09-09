Vremenoslovci prižgali oranžni alarm: prihajajo nalivi in udari strel! Poglejte, kje bo najhuje

Našim krajem se ponovno približuje višinska dolina s hladnim zrakom, nad severnim Sredozemljem pa bo nastalo tudi ciklonsko območje. K nam bo od jugozahoda dotekal zelo vlažen zrak, kar spet povečuje možnost za občasne močnejše padavine z nalivi, predvsem v zahodni Sloveniji, so danes zapisali dežurni meteorologi z Arsa.

Zaradi vremenskih nevšečnosti, ki nas bodo doletele, so izdali tudi oranžno opozorilo.

Danes bo na vzhodu do poznega popoldneva še delno jasno, drugod pa se bo oblačnost od zahoda postopno povečevala.

Popoldne bodo na zahodu že nastale prve plohe in posamezne nevihte. Bolj intenzivno dogajanje bo sledilo v nočnem času, ko se bodo padavine na jugozahodu okrepile in se širile tudi proti osrednji Sloveniji.

FOTO: Arso

Predvsem na Primorskem bodo nastajale posamezne nevihte. Že ponoči bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo najbolj verjetni okoli naše obale, točna lokacija proženja pa je nekoliko negotova.

Koliko dežja bo zapadlo?

V sredo zjutraj se bodo padavine z nalivi nekoliko okrepile tudi drugod po državi, težišče pa bo še vedno v zahodni, osrednji in deloma južni Sloveniji. Dogajanje se bo postopoma umirilo proti večeru.

Od danes zvečer pa do noči na četrtek bo v večjem delu države padlo med 50 in 120 mm padavin, lokalno ob nalivih tudi več. Največja verjetnost za dolgotrajne nalive bo na jugozahodu.

Najmanj padavin bo na severovzhodu, kjer bo padlo od 25 do 50 mm padavin na kvadratni meter. Priporočamo spremljanje naših opozoril in radarske slike padavin.