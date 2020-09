Vremenoslovci opozarjajo: zvečer prihajajo nevihte

Naslendji teden možnost padavin

Napoved vremena za naslednje dni. FOTO: Arso

Danes bo sprva večinoma sončno, čez dan pa spremenljivo oblačno. V notranjosti se bodo pojavljale krajevne plohe, zvečer tudi nevihte, zaradi česar je Agencija RS za okolje (Arso) za vso državo vključila rumeni alarm. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, ob morju in na Goriškem okoli 30 stopinj Celzija.V petek se bo postopno zjasnilo. Ponekod bo še pihal severovzhodnik, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 20 do 24, ob morju in na Goriškem do 28 stopinj Celzija.V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Od torka do petka kaže na večjo verjetnost za padavine predvsem v zahodni polovici države. Nanižje jutranje temperature bodo nekoliko višje kot zadnje dni, okoli 15 stopinj Celzija, na Primorskem še nekoliko višje, najvišje dnevne temperature bodo večinoma okoli 25 stopinj Celzija, še napoveduje Arso.