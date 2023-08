Vremenoslovci opozarjajo: na teh območjih lahko narastejo reke in hudourniki

Agencija za okolje je izdala rumena opozorila zaradi nevarnosti naraščanja posameznih rek in hudournikov.

»Popoldne in zvečer lahko ob krajevnih plohah in nevihtah narastejo posamezne manjše reke in hudourniki, zlasti v severni polovici Slovenije. Ob padavinah lahko pride do razlivanja padavinske in zaledne vode na ranljivih območjih Gorenjske, Zg. Savinjske doline in Koroške.«

Vremenoslovci pravijo, da bo danes sprva delno jasno, čez dan bo zmerno do pretežno oblačno. Več sonca bo v južni Sloveniji. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na četrtek. Zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem okoli 26 °C.

Jutri bo sprva zmerno oblačno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Čez dan se bo delno razjasnilo. Popoldne lahko nastane kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 20 do 25, na Primorskem do 29 °C.