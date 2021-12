Vremenoslovci izdali izredno opozorilo

Po podatkih Agencije RS za okolje bo od sobote zjutraj do popoldneva na Primorskem pihala zmerna do močna burja. Najmočnejši sunki bodo na izpostavljenih legah dosegali hitrost okoli 120 km/h.

Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo, kar pomeni, da so napovedani meteorološki pojavi neobičajni oziroma se pojavljajo manj pogosto. Gmotna škoda in žrtve so mogoče.

Državljanom svetujejo: »Bodite zelo pozorni in se redno seznanjajte s podrobnostmi v zvezi z napovedanimi vremenskimi razmerami. Zavedajte se tveganj, ki se jim morda ne boste mogli izogniti. Upoštevajte uradno izdana priporočila.«

Danes bo pretežno oblačno z nekaj sonca na Primorskem in v višjih legah. Po nižinah v notranjosti bo večji del dneva megla ali nizka oblačnost. Najvišje dneven temperature bodo od –2 do 2. V soboto bo delno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu in jugu Slovenije. Po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, na vzhodu in severu države pa severnik. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli –8, drugod od –5 do 0, ob morju 3, najvišje dnevne od –1 do 3, na Primorskem do 9 °C.

Kako pa bo v nedeljo? Napovedujejo, da bo precej jasno. Po nižinah bo sprva megleno, jutro bo hladno. Burja na Primorskem bo v nedeljo ponehala, ponekod v notranjosti pa bo še pihal severni veter.