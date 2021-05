Vremenarji opozarjajo: prihajajo nevihte, nalivi, toča in poplave

V četrtek in petek znova sonce in padavine

Zaradi napovedanih večjih količin padavin je agencija za okolje (Arso) za danes in sredo napovedala možnost razlivanja in poplavljanja rek. Po napovedih portala Neurje.si bodo po jasnem dopoldnevu ponekod nastajale plohe in nevihte. Te bodo najbolj verjetne na jugovzhodu Slovenije, kakšna pa lahko nastane tudi na severu države.Ob nevihtah lahko lokalno nastajajo močnejši nalivi s sodro ali z manjšo točo, najverjetnejši na jugovzhodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj Celzija, na jugovzhodu države in ob morju do 22 stopinj Celzija.Ponoči se bodo padavine okrepile in razširile nad vso državo. Kakšna nevihta lahko nastane na jugozahodu Slovenije. V sredo zjutraj in dopoldan bo oblačno in deževno, čez dan pa se bo oblačnost od zahoda in severa trgala.V noči na sredo in v sredo bodo reke po vsej državi naraščale, še napoveduje Arso. Razlivanje bo mogoče predvsem na Vipavskem, Notranjskem in Dolenjskem, saj je tam predhodna vodnatost že velika. Za ta območja je Arso izdal rumeno opozorilo. Reke bodo upadle v četrtek, ko se bo ustalilo tudi naraščanje kraških rek, so zapisali na spletni strani.V četrtek bo dopoldne po večini sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bo spet nastalo nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht. V petek bo delno jasno s povečano koprenasto oblačnostjo. V Posočju bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter.