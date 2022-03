Za konec tedna razglašen rumeni alarm

Danes dopoldne bo v zahodni in sprva tudi v osrednji Sloveniji oblačno, čez dan se bo jasnilo, napoveduje Arso. Drugod bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, v večjem delu Primorske šibka burja. Hladno bo, najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 10 °C.

Rumeni alarm za konec tedna. FOTO: Arso

Mraz za konec tedna

Jutri in v nedeljo bo jasno in hladno. Zaradi nizkih jutranjih temperatur je razglašen rumeni alarm. Najnižje jutranje temperature bodo od –11 do –4, na Primorskem od –4 do 1, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 11 °C. Pihal bo vzhodni veter, v Vipavski dolini in na Krasu pa šibka burja. Zaradi vetra je lahko občutek mrazu hujši. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. V nedeljo bo zapihal jugozahodni veter.

Nad vzhodno in delom srednjo Evrope ter nad Balkanom in severnim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka nad naše kraje hladen in vse bolj suh zrak. S ponedeljkom bo spet toplejše.

Napoved za soboto. FOTO: Arso

Vreme bo primerno za v hribe

Vreme bo ta konec tedna precej prijetno za odhod v hribe. Večinoma sončno bo, a hladnejše kot danes. Tudi veter bo šibak.