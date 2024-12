Vreme: tu po državi bo nastala megla, vozniki pozor

Vremenoslovci Agencije RS za okolje napovedujejo, da bo v petek megla ponekod vztrajala večji del dneva, na Primorskem pa bo jasno. Ponoči se bo tudi v notranjosti jasnilo, po nižinah bo do jutra nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, v krajih s šibko burjo na Primorskem okoli 2 stopinji Celzija.

V petek bo delno jasno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megleno, ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost, ki lahko po nekaterih kotlinah vztraja večji del dneva. Na Primorskem bo jasno, še bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

Kakšno vreme se nam obeta?

V noči na soboto se bo od zahoda postopno pooblačilo. V soboto bodo rahle padavine, v osrednji in južni Sloveniji bo možna poledica. V nedeljo se bo jasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika

Območje visokega zračnega tlaka se je razširilo nad območje Alp in Balkana. V višinah k nam od vzhoda priteka nekoliko bolj suh in postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine

Ponoči bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu jasno, drugod se bo po nižinah zadrževala megla ali nizka oblačnost. V petek bo po nižinah Hrvaške, Madžarske in Avstrije precej megle ali nizke oblačnosti, medtem ko bo ob morju in sosednjih pokrajinah Italije ter v višjih legah precej jasno. Ob severnem Jadranu bo še pihala šibka burja.