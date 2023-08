Vreme spet pokazalo zobe: Portorož in Piran poplavljena (VIDEO)

Močne popoldanske nevihte, ki so zajele del Obale, so povzročile, da je voda zalila nekatere ceste in podhode, med drugim v Piranu in Portorožu. Meteorna voda je zalila tudi številne objekte, po informacijah N1 je poplavilo tudi vrtec v Luciji. Na pomoč so priskočila številna gasilska društva.

Zaradi obilnih padavin se je sprožil tudi zemeljski plaz, zato so delno zaprli glavno cesto med Izolo in Sečovljami, polovična zapora ceste pa je bila potrebna tudi v Strunjanu in v Luciji, so zapisali na prometnoinformacijskem centru.

Močni nalivi so posledica majhnega, a izrazitega ciklona, ki se je razvil nad toplim morjem severnega Jadrana, je na družbenem omrežju X zapisal meteorolog Blaž Šter. »Središče se je popoldne pomaknilo nad Tržaški zaliv in severno Istro. Ob naši obali močni nalivi in konkreten veter. Na Letališču Portorož je v dveh urah padlo 66 mm dežja,« je še zapisal.