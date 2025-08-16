Pozor! Vreme se bo obrnilo, že popoldan grozijo nevihte, za Hrvaško celo alarm

Danes bo še večinoma sončno in vroče, popoldne bo predvsem v severni polovici države nastala kakšna vročinska nevihta, poroča Arso. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 °C.

Zvečer bo pretežno jasno, ponoči se bo postopno začelo oblačiti. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 21 °C.

Jutri bo več spremenljive oblačnosti, na Goriškem bo še pihala šibka burja. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale posamezne krajevne plohe in nevihte. Predvsem v notranjosti države se bo nekoliko osvežilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 °C.

Opozorilo

Sredi dneva in popoldne bo predvsem na Primorskem in ponekod v osrednji Sloveniji velika toplotna obremenitev, je zapisano na spletnih straneh Arsa.

Vreme na Hrvaškem

Najvišja dnevna temperatura zraka se bo v soboto večinoma gibala med 32 in 37 stopinjami Celzija, v gorah nekoliko nižje. Hrvaško v soboto čaka pretežno sončno in zelo vroče vreme, napovedujejo iz Državnega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ), z opozorilom, da bi se popoldne v notranjosti lahko lokalno močneje razvila oblačnost s plohami in nevihtami.

Veter bo večinoma šibak severovzhodni, ob lokalnih plohah lahko okrepi. Na Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja, zvečer bo na severu krepila, od sredine dneva ponekod jugozahodni in severozahodni veter. Najvišja dnevna temperatura zraka bo večinoma med 32 in 37 °C, v gorah nekoliko nižja.

Za nedeljo je za Reko izdan oranžni vremenski alarm, za Zagreb pa rumeni zaradi možnosti neviht. Verjetnost za nevihte je več kot 60 odstotkov na območju celotne Hrvaške.

»V nedeljo bo na celini spremenljivo z občasnimi plohami in nevihtami ter manj vroče ob zmernem severnem vetru. Od ponedeljka bo vsaj deloma sončno, še ne vroče, z nekoliko nižjimi jutranjimi temperaturami. Na Jadranu bo v nedeljo deloma sončno z majhno verjetnostjo ploh, predvsem v Dalmaciji. Zapihala bo močna, v sunkih tudi orkanska burja, ki bo v ponedeljek oslabila. V novem tednu spet pretežno sončno, a manj vroče kot v preteklih dneh,« je za HRT napovedala Dunja Plačko-Vršnak, dipl. inž. iz DHMZ.

Promet povečan proti morju, trajektnim pristaniščem in mejnim prehodom

Promet je okrepljen na cestah proti morju, pri dostopih do turističnih središč, trajektnih pristanišč ter na večini mejnih prehodov, so v soboto zjutraj opozorili iz Hrvaškega avtokluba (HAK), poroča Jutranji list.