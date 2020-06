Vreme pokazalo zobe: veter podiral drevesa in odkrival strehe

Nevihte z močnim vetrom, ki so zaradi prehoda hladne fronte popoldne zajele del Koroške, Štajerske in Pomurja ter se pomikajo proti Dolenjski, so povzročile kar nekaj težav. Gasilci in druge intervencijske službe imajo polne roke dela. Veter je v središču Maribora podrl tri drevesa, v naselju Zgornja Ložnica pa razkril del strehe osnovne šole.



Predvsem drevesa je močan veter podiral na območju občin Miklavž na Dravskem polju, Ormož, Žetale, Sveta Ana, Poljčane in Selnica ob Dravi. V občini Duplek je razkril del strehe stanovanjske hiše, v občini Kidričevo pa je v naselju Pleterje veter zlomil drog električne napeljave. Domači gasilci so drog odstranili in zavarovali, kažejo podatki centra za obveščanje.



V občini Slovenska Bistrica je močan veter v naselju Zgornja Ložnica razkril del strehe osnovne šole, v naselju Spodnja Polskava in Pokoše je podrl drevesi, v naselju Visole pa je drevo padlo na streho stanovanjske hiše. V občini Šentilj je meteorna voda v naselju Ceršak zalila prostore poslovnega objekta. Težave so imeli tudi v naselju Zgornje Gruškovje v občina Podlehnik, kjer je meteorna voda z vejami in umazanijo zapolnila most ter se začela razlivati. Gasilci so odstranili dva kubična metra vej in umazanije in počistili prepust ter s tem omogočili pretok vode.



Neurja so to popoldne zajela tudi Koroško. Na območju Dravograda je voda zalivala objekt v Sv. Danielu, posredovali so gasilci, na Muti pa so morali na več lokacijah odstranili podrta drevesa, ki so ovirala promet na lokalnih cestah. Podobno je bilo na območju občine Podvelka in Lovrenc na Pohorju, kjer je močan veter podrl dve drevesi preko ceste v naselju Puščava in Rdeči Breg. Po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi plazu pri Vuhredu zaprta cesta Ribnica na Pohorju-Vuhred.



Močan veter je popoldne podiral tudi drevesa na območju občine Brežice, v naselju Libna v občini Krško pa je veter poškodoval drog električne napeljave. Tudi na območju Sevnice je veter odlomil smreko in poškodoval elektro daljnovod. V obeh primerih so o tem obvestili dežurno službo Elektro Celje, na spletni strani še navaja center za obveščanje.