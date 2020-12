Vreme ne prizanaša: grozijo obilne padavine, reke že poplavljajo

Pretoki rek v zahodni Sloveniji se hitro povečujejo



Nevarnost snežnih plazov povečana

Reke poplavljajo na izpostavljenih območjih

Hidrološko opozorilo. FOTO: Arso

Nad Alpami, delom Dolomitov in Julijskimi Alpami so se vzpostavili idealni pogoji za večdnevne obilne padavine. Močni vetrovi južnih smeri nad Alpe iznad Sredozemlja prinašajo zelo vlažen zrak.Lokalno bo ponekod padlo krepko prek 500 mm padavin, zaradi česar bodo močno narasli izpostavljeni vodotoki. V delu italijanske dežele Furlanija - Julijska krajina so nekatere reke že prestopile bregove in ponekod poplavljajo, poročajo na portalu Neurje.si.Vremenska situacija nad Alpami in okolico močno vpliva tudi na naše kraje. Zahodno polovico države so zajele obilne padavine, v bližini morja pa se pojavljajo tudi nevihte z močnimi nalivi. Zaradi vpliva južnih tokov je bilo že včeraj povečano plimovanje morja. Morje je poplavilo niže ležeče dele obale. Kako hudo je na slovenski obali,Pretoki rek se v zahodni Sloveniji hitro povečujejo in bodo danes številni presegli vrednosti opozorilnega pretoka. Nekatere reke lahko poplavijo na območjih pogostih poplav.Po meteorološki prognozi Agencije RS za okolje bodo popoldne močne padavine v zahodni Sloveniji. Padlo bo predvidoma še od 30 do 60 mm padavin. Meja sneženja bo sprva na okoli 1500 metrov nad morjem, zvečer se bo spuščala. Na območju Julijskih Alp se bo v visokogorju nevarnost snežnih plazov prehodno povečala na 4. stopnjo. Ponoči bodo padavine od zahoda prehodno ponehale.Po hidrološki prognozi Agencije RS za okolje reke Dragonja, Gradaščica in Reka poplavljajo na izpostavljenih območjih. V nedeljo popoldne, zvečer in v noči na ponedeljek bodo reke in vodotoki v zahodni polovici države zaradi kombinacije močnih padavin in taljenja snega močneje naraščali.V naslednjih urah sprva predvsem v jugozahodnem delu države, zvečer in ponoči pa ponovno tudi drugod v zahodni Sloveniji in delu osrednje. Ob tem se bo še več rek razlivalo v manjšem obsegu, posamezne pa bodo tudi poplavljale.