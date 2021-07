Vreme: Nas še čakajo pasji dnevi ali nevihte

Kot po tekočem traku nas v letošnjem poletju obliva vročina in za njo – prav tako v valovih – krajevne nevihte z močnimi nalivi in sunki vetra. Ob tako intenzivnih spremembah vremenskih vzorcev so tudi za naše kraje zgovorne najnovejše ugotovitve britanskih znanstvenikov, da bo zaradi podnebnih sprememb v Evropi in počasi premikajočih se neviht na določenem lokalnem območju padlo še bistveno več dežja, kar bo imelo uničujoče posledice.Preberite več na onaplus.si