Vreme kaže zobe: v okolici Lendave »potop« s sodro (VIDEO)

Jasna sobota se je ponekod po državi končala z oblaki. Tako je bilo popoldan v Prekmurju neurje. Dež je močno padal, celo sodra, navaja Neurje.si. Sodra je tako pobelila Lendavo in okolico.

Zvečer bodo sicer še možne krajevne plohe in na vzhodu posamezne nevihte. Zjutraj bo v zahodni in severovzhodni Sloveniji delno jasno, drugod oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe. Ponekod bo pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija.