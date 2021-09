Ponekod po Sloveniji temperature padle pod ničlo

Čez dan bo sončno in toplo

Poletje se je komaj dobro poslovilo, pa smo se že prebudili v sveže septembrsko jutro. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je bilo zlasti hladno po mraziščih Notranjske, kjer je ponekod tudi prva slana. V Babnem Polju je avtomatska postaja izmerila celo –0,8 °C, v Novi vasi na Blokah pa 0 °C.V Babnem Polju so se v prejšnjih letih temperature prvič pod ničlo spustile praviloma v zadnji tretjini septembra, leta 2010 pa je bil že 31. avgusta.Kljub svežemu jutru bo danes čez dan sončno in toplo. Popoldne bo na jugu več koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 °C.Jutri bo pretežno jasno, ponekod bo zjutraj kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju do 13, najvišje dnevne od 23 do 28 °C.V soboto bo pretežno jasno. V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne bodo zlasti na severu možne manjše krajevne padavine.