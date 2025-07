Vratolomni skoki s Starega mostu: poletel je celo Superman (FOTO)

Maribor je letos že 25. gostil tradicionalno mednarodno tekmovanje v skokih v Dravo s Starega mostu pod organizacijsko taktirko Aleša Karničnika, ki je na vseh 25 prireditvah skočil z najvišje točke.

»Z dvigom odskočnega mesta na višino več kot 20 metrov je tekmovanje postalo privlačnejše za boljše in kakovostnejše skakalce, ki imajo tudi več izkušenj,« je strnil misli Karničnik. Maribor velja za eno pomembnih in zelo atraktivnih pribežališč za tovrstne zanesenjake, saj vsako leto v mesto ob Dravi pridejo v velikem številu. Prav tako se ob brežini zbere več tisoč gledalcev.

Ob visokem jubileju prireditve so želeli organizatorji postreči s presenečenjem ter premakniti mejo na najvišjo raven. »Dvig doskočišča s šestmetrsko konstrukcijo in izbor skakalcev, med katerim je bil svetovni prvak Gary Hunt, so obetali spektakel,« je dodal Dušan Ćešić, ki zadnja leta ob strani stoji Karničniku.

V Europarku pa je tudi postavil fotorazstavo najlepših skokov zadnjih 25 let. »Za podporo bi se zahvalili vsem podjetnikom, brez katerih tekme ne bi bilo. Prav tako obiskovalcem, ki nam z rekordnimi obiski dajejo spodbudo za naprej. Ker je reka Drava za mesto velikega pomena in je tekma odlično obiskana, si želimo, da jo v prihodnosti prepoznajo mestna podjetja in zavodi.«

Letos se je med zmagovalce vpisal Čeh Michal Navratil, ki je iz vsakega skoka ustvaril spektakel. Na koncu je v ekshibicijskem delu skočil še za dame, in sicer v Supermanovem ogrinjalu.

Lara Lah, povezovalka prireditve, in Aleš Karničnik, skakalec v vodo ter organizator FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Kontroverzna županova brv na Lentu velja za najboljšo tribuno za prireditve, še posebno za oglede skokov. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Družina Remic (Luka, Vanja ter Žiga) je s svojim podjetjem Remax bazeni dolgoletni glavni sponzor tega mednarodnega tekmovanja na Lentu. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Letos se je kot veliko presenečenje med skakalci pojavil tudi najboljši vseh časov – Gary Hunt (skrajno desno). FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI