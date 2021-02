Janković od odprtju Ikee: Konec je vožnje v druga mesta (VIDEO)

Uradno odprtje Ikee v Ljubljani. FOTO: Zajem Zaslona Sta

Danes svoja vrata uradno odpira Ikea v Ljubljani. Težko pričakovano odprtje te švedske trgovine s pohištvom in dodatki za dom se je zavleklo zaradi pandemije. Obiskovalci bodo lahko v prvih tednih v trgovino vstopali le ob predhodni rezervaciji, s čimer se želijo v Ikei izogniti pretirani gneči pred vhodom.Sistem za registracijo in rezervacijo termina je mogoče najti na spletni strani, rezervacijo pa je mogoče opraviti za do sedem dni vnaprej.Trgovina se odpira ob 10. uri, v trgovini pa bo lahko istočasno največ 700 kupcev. Predvidevajo, da bodo kupci svoj nakup opravili v dveh urah. Strogo bodo nadzorovali nošenje mask, upoštevanje varnostne razdalje in razkuževanje prostora.Uradno odprtje trgovine je bilo ob deveti uri, spremljati pa ga bo mogoče tudi prek spodnje povezave. Predstavniki Ikee, BTC-ja in ljubljanski županso ob odprtju simbolno zasadili drevo. Izvršna direktorica Ikee za jugovzhodno Evropoje poudarila, da odprtje zaradi koronavirusa ni takšno, kakršnega so želeli, da pa so vseeno veseli, da odpirajo svoja vrata in da bodo pomagali ljudem polepšati njihove domove. Napovedala je, da si bodo še naprej prizadevali za dostopnost njihovih produktov za vse.»15 let sem se trudil, da Ikea pride v Ljubljano. Pred dobrimi 17 meseci smo imeli lopato v rokah, rekel sem, da bo zgrajeno do konca junija, kar je tudi bilo. To je eden najbolj energetskih objektiv - zelena streha. Švedsko ulico smo tudi že naredili, dokončati moramo še del do Kajuhove ceste,« je povedal Janković in se pošalil, da bo morda švedska ambasada v trgovini na 31 tisoč kvadratnih metrov našla prostor za svoje prostore, da ne bodo nastanjeni na Dunaju. Konec je vožnje v druge kraje, je ob otvoritvi še povedal ljubljanski župan.Za danes sta v spletnem sistemu prosti še dve mesti, v petek eno, v soboto pa ni več prostih mest za obisk Ikee. Precej prostih mest je na voljo v prihodnjem tednu.