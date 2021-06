Vragolije nad Slovenijo s slavnim Felixom Baumgartnerjem na čelu (FOTO)

»Glej to! Kakšna lepa formacija!« so se v četrtek v Litijski ulici v Ljubljani razlegali navdušeni vzkliki občudovalcev, ki so pospremili prelet petih letal nad prestolnico. A to niso bila navadna letala, ampak zrakoplovi iz različnih obdobij letalske zgodovine – od trenažnega dvokrilnega boeinga PT 17 stearman do reaktivnih letal alpha jet, helikopterjev bo-105, primernih za vrtoglave akrobacije, in ravno obnovljenega bella TAH1F cobra –, ki jih upravlja ekipa vrhunskih pilotov. Jeklene ptice so v zraku poskrbele za pravi šov. FOTO: Mediaspeed.netThe Flying Bulls sice...