Vrag vzel šalo: »Od gospoda Hojsa bom zahteval, da dokaže svoje trditve«

Ne gre za odnos med poslancema SD in ministrom

Dobljena tožba in denar v dobrodelne namene

Poslanec SDje napovedal, da bosta s poslancem iz iste stranketožila notranjega ministra, ki ju je obtožil, da sodelujeta pri organizaciji protestov.Od Hojsa sta v petek zahtevala, da se v 48 urah opraviči za izrečene besede, česar pa ta ni storil. S Koprivcem bosta tako tožbo vložila v naslednjih tednih.Kot je v današnji izjavi za medije pojasnil Nemec, v danem primeru ne gre za vprašanje odnosa med Koprivcem, Nemcem in Hojsom ali stranko SD, temveč za to, da se nosilcem politične moči v državi poda jasno sporočilo, da žaljivke, zmerjanja in podtikanja v naši družbi niso dovoljena ne glede na funkcijo, ki jo ima posameznik. Prav zaradi funkcije, ki jo imajo, morajo nosilci funkcij po Nemčevih besedah biti previdnejši v načinu komuniciranja.Po Nemčevih napovedih bodo obtožbe, da sta s Koprivcem vpletena v organizacijo protestov, dobile epilog na sodišču. »Od gospoda Hojsa bom zahteval, da dokaže svoje trditve, če jih ne bo, bo sodišče odločilo tako, kot bo odločilo.« V primeru dobljene tožbe bosta s Koprivcem vsa sredstva podarila v dobrodelne namene. Poudaril je še, da v danem primeru ne gre za vprašanje odnosa Hojsa do svojih političnih kolegov, ampak do državljank in državljanov. Nemec je zatrdil, da se sam ni udeležil nobenega protesta, saj meni, da je njegova vloga v državnem zboru, ne na ulici. Ob tem je poudaril, da imajo ljudje svobodno voljo do zbiranja in izražanja svojega mnenja.Po njegovi oceni je napaka ministra Hojsa tudi njegov način komunikacije in izražanje obtoževanja tistih, ki »po ustavi izražajo svojo voljo z izpostavljanjem sebe v smislu nemoči, ko se počutijo odrinjene na margino naše družbe«.Kot je še dejal Nemec, si želi, da bi policija znala ločiti mirne protestnike, ki so v veliki večini prisotni na trgih, od tistih skupin, ki povzročajo nerede. Tem obrazom je po njegovem mnenju treba dati ime in jih sankcionirati.