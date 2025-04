Vrag odnesel šalo? Ste slišali Lahovnika, kako resno svari pred razmerami v Sloveniji?

Poročali smo že, da je predsednik vlade Robert Golob pred časom spomnil, da se bo plačna reforma izvajala več let, da je bil do sedaj izplačan šele prvi obrok povišanja, naslednji bo oktobra. »Drži, vsi ob prvem povišanju niso dobili več, kot so dobivali prej, zlasti na račun začasnih dodatkov, ki so jih prejemali pred reformo,« je priznal. A bodo že z oktobrskim dvigom vsi nad tem, kar so dobivali pred reformo, razen če niso imeli kakšnih izrednih dohodkov, je zagotovil.

Verjamem, da bomo tudi naprej delovali tako, da bomo najprej mislili na najbolj šibke in najbolj ranljive, šele potem na vse ostale.

Glede tistih z najnižjimi plačami pa je ponovil, da je od 188.000 zaposlenih v širši javni upravi 32.000 prejemalo osnovno plačo nižjo od minimalne. Z doplačilom države do minimalne plače so sicer res prejeli izplačilo v višini minimalne plače, »ampak hkrati nobeno napredovanje ni štelo, noben dodatek ni štel na uspešnost, šteli so samo dodatki na izredne projekte, ki so bili začasni in ki so bili narejeni z enim samim namenom, da veljajo do plačne reforme. 32.000 ljudi je bilo obsojenih na životarjenje vseh 40 let delovne dobe pod minimalno plačo,« je dejal premier.

Lahovnik svari

A nekdanji minister in ekonomist Matej Lahovnik je nedavno posvaril, da je »sistem je pred zlomom, ker je vlada najbolj dvignila plače funkcionarjem, ki jih na trgu (ne)dela ne primanjkuje, šefu KPK za 76%, najmanj pa delavcem v negi/zdravstvu, ki jih najbolj primanjkuje. KPK ima 47, varuh človekovih pravic pa 59 zaposlenih. Javni sektor raste v napačno smer,«.