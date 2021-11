Vrag je vzel šalo, organizatorji po Sloveniji že odpovedujejo dogodke

Epidemiološka slika v Sloveniji je iz dneva v dan slabša. Pristojni so potrdili rekordno število okužb, bolnišnice po vsej državi pa so na robu zmogljivosti. Stroka svari celo pred zlomom zdravstvenega sistema, ki nas lahko doleti že prihodnji teden. Veliko število dnevnih okužb očitno skrbi tudi organizatorje martinovanj po državi. V številnih krajih so jih že odpovedali.

»Kljub želji, da se prazniku vina v najstarejšem mestu letos poklonimo s tradicionalnim programom martinovanja, slednje zaradi zaostrenih epidemioloških razmer, žal ne bo mogoče. Na podlagi okrožnice Zdravstvenega doma Ptuj in Splošne bolnišnice Ptuj je Zavod za turizem Ptuj skupaj z Mestno občino Ptuj sprejel odločitev o odpovedi javnega dela dvodnevne prireditve v četrtek, 11. 11., in v soboto, 13. 11. 2021,» so sporočili (nelektorirano) s štajerskega konca.

Zavod za turizem Maribor je skupaj z vodstvom Mestne občine Maribor prav tako odpovedal tradicionalni dogodek na praznik vina. Kot pojasnjujejo, so se za to odločili zaradi predloga, ki ga je nanje naslovil tamkajšnji zdravstveni dom.

Martinovanja ne bo niti na Krasu in v Brdih

Za enako potezo so se odločili tudi na Krasu. »Obveščamo vas, da zaradi zelo slabih epidemioloških razmer tako v državi, kot v kraških občinah in zagotavljanja preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom, odpovedujemo večji dogodek »Praznik vina v Štanjelu« to soboto, 6. 11. 2021,« se glasi sporočilo (nelektorirano) za javnost.

»Obetali smo si druženje z vami, cenjeni ljubitelji Brd, a je v tem trenutku zdravje prioriteta. Zaradi epidemiološke slike v državi in občini odpovedujemo Martinovo v Šmartnem 2021. Verjamem, da nam bodo pomladni meseci bolj naklonjeni in da bomo lahko nadoknadili vse zamujene sproščene trenutke ob briških kulinaričnih odličnostih,« pa so danes na facebooku (nelektorirano) sporočili organizatorji v Šmartnem.

V Moravskih Toplicah so odpovedali 21. Martinov pohod, ki bi moral biti v soboto.