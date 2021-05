Velika gneča na mejnih prehodih, zastoj na avtocesti

Na cestah se že močno pozna rahljanje ukrepov in lažji prehod meje s Hrvaško. Ob koncu vikenda slovenski prometno-informacijski center poroča o povečanem prometu predvsem iz smeri Hrvaške in morja. Tako so čakalne dobe na mejnih prehodih Slovenska vas, Obrežje, Gruškovje, Jelšane, Starod, Zgornji Leskovec.



Najdlje je za vstop v Slovenijo treba čakati na Obrežju (za izstop iz Slovenije je čakalna doba 30 minut), kar dve uri za osebna vozila. Eno uro čakajo avtomobili tudi na bližnjem mejnem prehodu Slovenska vas. Čakalna doba ene ure je tudi na mejnem prehodu Gruškovje.



Na spletni kameri Hrvaškega prometnega kluba se vidi tudi zelo povečan promet in kolona vozil na mejnem prehodu Kaštel.



Tudi na območju slovenske obale je povečan promet in zastoj med Lucijo - Strunjanom in Jagodjem. Zastoj pa je nastal na štajerski avtocesti pred izvozom Blagovica proti Mariboru, v dolžini treh kilometrov.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: