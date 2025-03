Vpričo 12-letne hčerke ji je zasadil izvijač v vrat in prsi

Veljko Vacić je do 30. januarja 2022 že kar nekaj časa preživel za zapahi, med drugim je bil Ljubljančan obsojen tudi zaradi kaznivih dejanj na škodo svoje partnerice Špele V. In tistega dne so na njegovih rokah znova zažvenketale lisice, saj je zagrešil največjo neumnost v svojem življenju – Špelo je poskušal umoriti. Na ljubljanskem okrožnem sodišču so ga obsodili na 15 let zapora, toda višje sodišče je prvostopenjskim kolegom sporočilo, da so bili premili. Vaciću so prišteli še dve leti ječe, torej zdaj pravnomočno velja, da je obsojen na 17 let bivanja na oni strani svobode. Vpričo 12-le...