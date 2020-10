Vprašanja ministru Hojsu, ki niso dobila odgovorov

Prvi poskus

na število prebivalcev Črna ali kakšna manjša občina

Drugi poskus

Prejšnji teden smo poročali, da je minister za notranje zadevepodal oceno o koronarazmerah v prestolnici. Dejal je, da je Ljubljana kritična, da je pred njo morda na število prebivalcev »Črna ali kakšna manjša občina«. Na dan njegove izjave smo pregledali razmere po občinah in ugotovili, da po naših podatkih njegove trditve ne odražajo dejanskega stanja, zato smo ga prosili za pojasnila (njegovo izjavo v celoti preberite v članku Preverili smo izrečene besede ministra Aleša Hojsa. To smo ugotovili , v članku najdete tudi podatke o okuženosti po nekaterih občinah).Na ministrstvo za notranje zadeve, ki ga vodi prej omenjeni minister smo poslali sledeče (nelektorirano, samo bistvo sporočila):»"Nedvomno dejstvo, da je Ljubljana ena od tistih, pravzaprav na špici z okuženostjo, morda je na število prebivalcev pred njo Črna ali kakšna manjša občina. Ljubljana je s tega vidika kritična."To je na včerajšnji novinarski konferenci izjavil minister Aleš Hojs. Njegove besede smo preverili in po naših izračunih ne držijo, zato bi prosil za pojasnilo ministra, kako je do tega podatka prišel in da posreduje seznam najbolj okuženih občin v Sloveniji po podatkih, s katerimi razpolaga on. Če izrečeno o Ljubljani ne drži, zakaj je minister to izjavil?«Iz ministrstva za notranje zadeve so odgovorili (nelektorirano):»Izjavo ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa je treba gledati v kontekstu okužb po občinah, kjer ima Ljubljana največ okuženih. Podatki so dostopni na NIJZ: https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19, pa tudi na sledilniku Covid-19 na https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats.«V Ljubljani je res največ okuženih, kar je seveda razumljivo, saj ima tudi daleč največ prebivalcev in to ni bilo nikoli sporno. A minister je izjavil – izjavo najdete zgoraj ali v članku na povezavi –, da je pred Ljubljano. Tega pa minister za notranje Hojs v odgovoru ni pojasnil. Zato smo vnovič pripravili še bolj konkretna vprašanja in zaprosili za odgovore.Ministra Hojsa smo zaprosili za seznam občin, na podlagi katerega je dejal, da je Ljubljana kritična po okuženosti na prebivalca. Če takšen seznam ne obstaja, na podlagi česa je minister naredil zaključek, smo ga vprašali.Prosili smo tudi za pojasnila, na podlagi katerega kriterija je minister za notranje zadeve označil, da je Ljubljana kritična in kje je postavljena meja, da so razmere v neki občini kritične in kdo je to mejo postavil.Ker so z ministrstva za notranje zadeve v prvem odgovoru zapisali, da je ministrovo izjavo treba gledati v kontekstu okužb po občinah, smo ga prosili, da kot minister za notranje zadeve oceni še razmere pri naših sosedih.Število okuženih s sars-cov-2 virusom v zadnjih 14 dneh (spet, to velja za podatke, ki smo jih pridobili 9. oktobra 2020):– Avstrija 11.357,– Hrvaška 3417,– Italija 34.075 in– Madžarska 13.095?Za primerjavo: Slovenija ima v istem obdobju 2695 okuženih. Vsi podatkih so pridobljeni na isti dan, minuli petek, in sicer s spletne strani Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).Če je minister Hojs za Ljubljano dejal, da je kritična, kaj si na podlagi zgornjih podatkov o okužbah misli šele o Italiji, Avstriji in Madžarski, ki imajo večkratnik števila okuženih v primerjavi s Slovenijo (na podlagi števila okuženih v sosednjih državah smo želeli pokazati na smiselnost primerjave števila okuženih po absolutnih številkah)?»Ocenjujemo, da smo v prvotnem odgovoru v zadostni meri pojasnili kontekst ministrove izjave v luči resnično zaskrbljujočih razmer v državi in vedno višjega dnevnega števila okuženih. Število pozitivnih primerov na 100.000 prebivalcev v 14-dnevni incidenci je že blizu 140, kar je kritična meja, ko bi vlada glede na sprejeti načrt ukrepov lahko že razglasila epidemijo in sprejela podobne ukrepe kot spomladi.«Kot je razvidno iz odstavka prej, so iz Hojsovega ministrstva, kamor smo naslovili več konkretnih vprašanj, odgovor poslali, a žal ne tudi odgovore na naša konkretna vprašanja. Je pa minister osebno Slovenske novice kasneje nagovoril še prek twitterja. Odgovorov spet ni bilo, je pa prilepil sledeči graf:Seznam občin, iz katerega je razvidno, da je Ljubljana po okužbah na prebivalca v sami špici okuženih, ni predstavil.