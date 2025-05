Vprašali smo DeepSeek: Najboljše kriptovalute, ki bodo eksplodirale v 2025

Njegove ugotovitve temeljijo na podatkih iz družbenih omrežij, predprodaj, tržnih trendov in zanimanja vlagateljev.

DeepSeek smo vprašali, kateri projekti trenutno izstopajo na kriptotrgu – in tukaj je njegov odgovor.

Ugotovitve lahko pomagajo vlagateljem pravočasno prepoznati priložnosti z največjo donosnostjo.

Odkrijte, katere kriptovalute so se uvrstile med najbolj perspektivne in zakaj jih strokovnjaki že imenujejo »majhni dragulji s 100-kratnim potencialom«.

1. Solaxy ($SOLX) – prva plast 2 za Solano, ki rešuje težave z obremenitvijo omrežja

Solaxy je eden najbolj pričakovanih projektov za leto 2025, saj kot prvi uvaja rešitev plasti 2 za omrežje Solana, ki je ena najhitrejših verig blokov na svetu.

Njegov cilj je razbremeniti glavno verigo s tem, da transakcije obdela zunaj nje in jih nato združi v pakete, ki se zaključijo na Solaninem omrežju. Ta inovacija pomeni večjo hitrost, nižje stroške in izboljšano uporabniško izkušnjo.

Žeton $SOLX je večverižni, saj deluje tako na Ethereumu kot na Solana verigi, kar omogoča večjo dostopnost in likvidnost. S tem postaja privlačen za razvijalce in vlagatelje. Projekt je že v fazi predprodaje zbral več kot 33 milijonov USD, kar kaže na visoko stopnjo zaupanja skupnosti.

Poleg tehničnih prednosti ponuja Solaxy tudi izjemno donosnost – vlagatelji lahko kupljene žetone vložijo za 222 % APY. DeepSeek ga ocenjuje kot ključno rešitev za prihodnjo skalabilnost Solane.

2. Bitcoin Bull ($BTCBULL) – memekovanec, ki dejansko deli bitcoin nagrade

Bitcoin Bull je svež veter med memekovanci, saj kot edini na trgu nagrajuje svoje imetnike z dejanskimi bitcoin airdropi. Vsakič, ko bitcoin doseže nov mejnik, prejmejo imetniki $BTCBULL delež v obliki pravih BTC – in ne le simboličnih nagrad. Projekt tako povezuje memekulturo z dejansko dodano vrednostjo.

Poleg teh nagrad ima žeton tudi mehanizme za dolgoročno rast, kot je sežig žetonov, ki zmanjšuje ponudbo in s tem povečuje vrednost. Če bitcoin doseže ciljno ceno 250.000 USD, bodo nagrade še dodatno povečane, kar naredi $BTCBULL izjemno privlačen za dolgoročne vlagatelje.

Vrednost žetona trenutno znaša 0,002355 USD, z možnostjo vlaganja za neverjetnih 656 % APY. Projekt sodeluje tudi z Best Wallet, eno najhitreje rastočih večverižnih kriptodenarnic.

3. MIND of Pepe ($MIND) – UI memekovanec, ki predvideva trende družbenih omrežij

MIND of Pepe ni le še en memekovanec – je kombinacija memekulture in umetne inteligence, ki ustvarja ekskluzivne vpoglede za svoje uporabnike.

Z uporabo orodij UI projekt spremlja dogajanje na platformah, kot sta X (nekdanji Twitter) in Telegram, ter na podlagi analize izdela tržne trende, ki jih delijo samo z imetniki žetona.

V praksi to pomeni, da vlagatelji z žetonom $MIND pridobijo dostop do podatkov, ki temeljijo na aktualnem družbenem utripu in analizi milijonov interakcij. To postavlja projekt prav v vrh inovativnih UI-kriptovalut. Že v prvih tednih je MIND of Pepe zbral več kot 5 milijonov USD, kar potrjuje izjemen interes trga.

Zgodnji vlagatelji lahko svoje žetone vložijo za visokih 436 % APY, kar dodatno spodbuja rast skupnosti. MIND of Pepe ni le zabaven, ampak strateško orodje za vsakega kriptovlagatelja, ki želi biti korak pred množico.

4. XRP – podcenjeni gigant s pravno zmago in globalno vizijo

XRP, eden izmed najstarejših projektov na kriptotrgu, je v zadnjih letih znova pridobil pozornost vlagateljev, predvsem zaradi delne zmage v dolgotrajnem sodnem sporu z ameriškim SEC.

Ta pravna odločitev je odpravila veliko negotovosti in odprla vrata za ponovno uvrstitev na večje borze, kar je povzročilo nov val zanimanja tako med posamezniki kot med institucijami.

XRP ni običajen kriptožeton – njegova glavna naloga je omogočiti hitro in cenovno učinkovito prenosljivost sredstev prek meja.

Omrežje RippleNet, ki uporablja XRP, sodeluje z bankami in finančnimi institucijami po vsem svetu, da bi moderniziralo tradicionalni sistem SWIFT. Zaradi svoje hitrosti, nizkih provizij in potrjene uporabe v resničnem svetu se XRP uvršča med najbolj funkcionalne kriptovalute.

5. Solana – najhitrejši blockchain za memekovance

Solana je ena najhitrejših in najbolj priljubljenih platform za pametne pogodbe, ki si je zaradi svoje zmogljivosti in nizkih stroškov pridobila status glavnega blockchaina za memekovance.

Eden od glavnih izzivov Solane pa ostaja preobremenjenost omrežja ob visokem prometu, kar lahko vodi do neuspešnih transakcij. Tu vstopi inovativna rešitev – Solaxy, prvi projekt plasti 2 za Solano, ki obljublja razbremenitev glavne verige s prenosom transakcij zunaj nje. Ta pristop omogoča boljšo uporabniško izkušnjo in bistveno izboljša učinkovitost celotnega omrežja.

Z več tisoč transakcijami na sekundo in nizkimi omrežninami je idealno okolje za aplikacije DeFi, NFT-je in memekovance. Po tehničnih težavah leta 2022 je omrežje doživelo temeljite nadgradnje, kar je obnovilo zaupanje vlagateljev.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media LTD.