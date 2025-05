Vplivna Zala (22), članica Slovenske demokratske mladine, po novem v svojem stanovanju. Tam jo vsak petek pričaka ...

Vse bolj znana članica Slovenske demokratske mladine, ki je tudi na družabnih omrežjih zelo priljubljena, Zala Klopčič je razkrila, da s fantom Timom že nekaj časa živita skupaj v lastnem stanovanju. Priznava, da ji to zelo ustreza.

Vsak petek jo pričaka šopek

Zakaj? »Nekako naravno je, da pri 22. letih želiš začeti nekaj svojega in se “osvoboditi”, živeti po svoje, po svojih pravilih in navadah. Kar naenkrat sem tudi dobila veselje do kuhanja in pospravljanja, za kar priznam, da prej nisem bila ravno navdušena. Ampak najboljše pa je, da me vsak petek doma pričaka svež šopek,« je sporočila na družabnem omrežju.

Vplivnica Zala Klopčič s fantom že nekaj časa živi na svojem. FOTO: Instagram

To želi od naslednje vlade glede stanovanj za mlade

A ob tem seveda ni manjkala tudi družbeno kritična misel mlade vplivnice, ki »res upa, da bo naslednja vlada s potrebnimi ukrepi mladim omogočila, da se bodo lažje sami postavili na noge. In s tem ne mislim najema neprofitnega stanovanja,«.