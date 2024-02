Vreme bo ugodno vplivalo na počutje, a pozor

Jutri bodo najnižje jutranje temperature od –5 do 0, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 7 do 12 stopinj Celzija. V nedeljo bo ob morju in na Goriškem pretežno oblačno ali megleno. Drugod bo delno jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah.

V ponedeljek se bo oblačnost iznad Primorske razširila nad Notranjsko. Drugod bo še delno jasno in zjutraj ponekod megleno. Zapihal bo jugozahodnik. Postopno bo topleje.

Povišane ravni delcev PM10

Vpliv vremena na počutje bo po večini ugoden, vendar pa danes in v prihodnjih dneh pričakujejo preseganje dnevne mejne vrednosti PM10 v večjem delu Slovenije. Visoke ravni so posledica temperaturnega obrata, ki zadržuje onesnažen zrak v nižinah.

Na Arsu predlagajo redno spremljanje izmerjenih urnih vrednosti delcev PM10 oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka ter prilagoditev aktivnosti na prostem skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.