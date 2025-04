Vpis v žalno knjigo za papeža Frančiška bo na apostolski nunciaturi v Ljubljani

Na apostolski nunciaturi v Ljubljani bo od srede do petka odprta žalna knjiga za papeža Frančiška, ki je umrl v ponedeljek v Vatikanu. Vpis v žalno knjigo bo mogoč v sredo, četrtek in petek med 10. in 12. uro ter med 14. in 16. uro, je danes sporočila Slovenska škofovska konferenca.

Papež, ki je Katoliško cerkev vodil 12 let, je v 89. letu starosti zaradi možganske kapi umrl v ponedeljek zjutraj. Njegov pogreb bo v soboto.

Papeževo truplo so v ponedeljek zvečer položili v krsto v kapeli njegove rezidence v Domu svete Marte. V sredo bodo krsto z njegovim truplom prepeljali v baziliko svetega Petra, kjer se bodo lahko do pogrebnih slovesnosti od njega poslavljali verniki. Na njegovo željo ga bodo pokopali v rimski baziliki Marije Snežne.

Papežev pogreb

Slovenske škofe bo na papeževem pogrebu zastopal predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje, je povedal ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Pokojnega papeža Frančiška ocenjuje kot papeža, ki je v papeževanje vnesel preprostost in odprtost. Bil je tudi odločen zagovornik življenja, poudarja.

Glede zapuščine pokojnega papeža Zore ocenjuje, da je Frančišek naredil zelo močan vtis s svojim preprostim slogom vodenja Cerkve, vse od tistega prvega večera, ko je bil izvoljen za papeža in je prišel v ložo bazilike svetega Petra, kar je nato zaznamovalo tudi vsa leta njegove službe.

Vernikov v Sloveniji se je Frančišek po oceni nadškofa med drugim dotaknil s tem, da je, preden je postal papež, že bil na obisku v Sloveniji, pa tudi s tem, ko so mu za vsak božič in za vsako veliko noč v Rim odnesli slovensko potico »kot znamenje posebne slovenske pozornosti in hvaležnosti za vse, kar naredi za Cerkev v svetu in tudi Cerkev v Sloveniji«. »To so tiste stvari, ki so srcu blizu in človeka toplo nagovarjajo od znotraj,« je dejal.