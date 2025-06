Vozniki pozor! Veste, kaj vas od torka čaka na štajerski avtocesti?

Na slovenskem avtocestnem omrežju so dela v polnem teku, od torka naprej bo tako na štajerski avtocesti spremenjen prometni režim.

Dars svetuje Voznice in voznike prosijo za dodatno previdnost ter sprotno spremljanje prometnih informacij.

Dars napoveduje, da bo zaradi priprave na večjo prometno preusmeritev od torka od 20. ure do četrtka predvidoma do polnoči za ves promet zaprto smerno vozišče štajerske avtoceste med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice v smeri proti Mariboru (obvoz bo po regionalni cesti Celje–Vojnik–Frankolovo–Slovenske Konjice).

Nato bo od četrtka za ves promet zaprto smerno vozišče avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, in sicer v smeri proti Ljubljani. Promet bo predvidoma do konca septembra 2025 potekal dvosmerno po sosednjem vozišču, po enem pasu v vsako smer.

Uvoz na avtocesto v Slovenskih Konjicah v smeri proti Ljubljani bo zaprt od četrtka, 26. junija 2025, od 8.30, prav tako do predvidoma konca septembra 2025.

Na avtocestnem odseku med Slovenskimi Konjicami in Dramljami dela potekajo od lanske jeseni. Na Darsu napovedujejo, da bodo dela v času spremenjenega prometnega režima potekala neprekinjeno 24 ur na dan, vse dni v tednu. Med drugim bodo celovito obnovili vozišča v predorih Pletovarje in Golo Rebro, posodobili bodo sistema odvodnjavanja ter notranjih oblog predorskih cevi, vzpostavili sistem prisilnega prezračevanja v vseh predorskih ceveh, uredili ubežne poti skozi obstoječa prečnika v predorih, zamenjali nizkonapetostno elektroopremo in nadzorno-krmilni sistem ter sanirali viadukte in mostove, med drugim viaduktov Škedenj I in II ter Grapa.