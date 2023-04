Vozniki pozor: v petek bo potekala posebna akcija

Na agenciji za varnost prometa in policiji začetku pomladne preventivne akcije za zmanjševanje hitrosti na cestah, ki bo trajala do nedelje, pozivajo k spoštovanju omejitev hitrosti in prilagojeni vožnji. Ravno prehitra vožnja je namreč najpogostejši vzrok za prometne nesreče, tudi s smrtnim izidom, opozarjajo na agenciji.

Zaradi neprilagojene hitrosti je sicer po podatkih agencije lani umrlo 26 ljudi, kar je za približno polovico manj umrlih kot v prejšnjem letu in najnižje število z zadnjih petih letih. Povečalo pa se je število lažje in hudo poškodovanih, ki je doseglo najvišje število v zadnjih petih letih in bilo za približno petino višje kot v letu 2022.

Namen akcije je predvsem umirjanje hitrosti na cestah, saj po njihovih ocenah vozniki v času poostrenega nadzora vozijo počasneje in varneje, dolgoročni cilj akcije pa je, da takšen način vožnje vozniki ohranijo tudi po zaključku akcije. V času akcije bodo policisti še posebej pozorni na hitrost voznikov. Akcijo bosta agencija in policija sicer izvajali še med 5. in 11. junijem ter 7. in 13. avgustom.

Na avtocestah je veliko kršiteljev. FOTO: Shutterstock

Na agenciji udeležencem v prometu svetujejo naj bodo v naseljih pozorni na ranljivejše udeležence in upoštevajo omejitve hitrosti. V bližini otroških igrišč, šol, vrtcev, domov za starejše in prehodov za pešce naj vozniki hitrost zmanjšajo, kar velja tudi v primeru slabše vidljivosti ali slabih vremenskih razmer. Udeležencem svetujejo tudi, naj se pri zavijanju oziroma vključevanju prepričajo, če se vozilu morda približuje motorist oziroma drugo vozilo, vselej pa naj ohranjajo tudi varnostno razdaljo.

V petek maraton nadzora hitrosti

Na avtocestah je usodna predvsem kombinacija kratke varnostne razdalje in prehitre vožnje, smrtnost prometnih nesreč pa poveča tudi kombinacija alkoholiziranosti voznika in prehitre vožnje. Na agenciji opozarjajo tudi, da je prekomerna hitrost pogosto povezana prav z uživanjem alkohola, ki vozniku daje lažen občutek poguma.

Policija pa se bo ob tem pridružila tudi vseevropski akciji maratona nadzora hitrosti, ki bo potekal v petek, z akcijo pa bodo voznike med drugim opozarjali tudi na prilagojeno hitrost, ustrezno varnostno razdaljo in druge elemente varne vožnje, so napovedali na agenciji. Objavili bodo tudi lokacije, na katerih bo potekal maraton nadzora hitrosti.