Vozniki pozor! V Ljubljani se začenja intenzivna obnova enega najpomembnejših prometnih vozlišč

DARS je na svoji spletni strani sporočil, da začenja z glavnimi obnovitvenimi deli na avtocestnem razcepu Zadobrova, ki je, kot so zapisali, eno najpomembnejših prometnih vozlišč v prestolnici, kjer se stikajo severna in vzhodna ljubljanska obvoznica in štajerska avtocesta.

Dela bodo na tem razcepu trajala do druge polovice avgusta, napoveduje DARS. Osrednji gradbeni fazi sta predvideni med 25. in 28. julijem in med 8. in 11. avgustom. Obnova bo po besedah DARS-a potekala intenzivno in neprekinjeno, ob koncih tedna pa tudi ponoči, zaradi česar bodo popolnoma zaprti posamezni kraki razcepa.

Namen obnove je, da zagotovijo boljšo vozno površino in več varnosti.

Odpira se novi avtocestni priključek Dragomer

Po poročanju portala mojaobcina.si bo od jutrišnjega dne pa do 31. avgusta potekala tudi delna zapora Podpeške ceste z občasnimi popolnimi zaporami na delu od ceste na Lazih do avtobusne postaje 6B v Vnanjih Goricah, in sicer v smeri proti Brezovici.

Se pa po poročanju tega portala z jutrišnjim dnem odpira novi avtocestni priključek Dragomer.