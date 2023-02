Vozniki pozor: v Ljubljani popolna zapora začetnega odseka Ižanske ceste

Obvoz za osebna vozila bo mogoč po Jurčkovi cesti in Galjevici ter po Hladnikovi, Opekarski in Janežičevi cesti.

Kot so sporočili iz Mestne občine Ljubljana, vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko najdejo tudi na občinskem portalu za prometne informacije PROMInfo.

Prenova severnega dela Ižanske ceste se je začela 9. januarja. Poteka v okviru projekta Čisto zate, s katerim nameravajo med drugim urediti odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Na cesti bodo uredili kanalizacijo za odpadno vodo, sočasno pa tudi vodovod, odvajanje meteorne vode, novo cestno razsvetljavo, telekomunikacijske in elektro vode, drevored ter površine za pešce in kolesarje.

V prvi fazi projekta bodo po podatkih s spletnih strani občine zgradili kanalizacijo in izvedli rekonstrukcijo od danes zaprtega odseka Ižanske ceste med Botaničnim vrtom in Hladnikovo oziroma Jurčkovo cesto v skupni dolžini 920 metrov. Ta obsega obnovo vozišča ceste ter ureditev površin za pešce in kolesarje, pa tudi zasaditev drevoreda s približno 90 novimi drevesi. Prenovili bodo tudi križišče med Ižansko in Jurčkovo cesto, ki vključuje obnovo semaforjev in opreme.