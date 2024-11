Vozniki, pozor! To vas ta konec tedna čaka na primorki

Od sobote popoldne do ponedeljka zjutraj bo zaradi del v predoru Dekani zaprta primorska avtocesta med Črnim Kalom in Srminom proti Kopru, so sporočili z Darsa. Promet bo preusmerjen na vzporedno državno cesto.

Ta konec tedna zastoje pričakujejo tudi pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, ko bo promet potekal po samo enem prometnem pasu, so še opozorili voznike.