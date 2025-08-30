Vozniki, pozor! Ta vikend pričakujte kaos na slovenskih cestah

Do konca meseca avgusta je pričakovati večjo gostoto prometa v različnih smereh. Pričakovati je tudi več jutranje in popoldanske prometne konice. S prvim septembrom se začenja novo šolsko leto, zato je pričakovati tudi večjo gostoto okoli nakupovalnih središč. Na prometnoinformacijskem centru voznikom priporočajo previdnost.

Ta konec tedna je zadnji pred koncem počitnic za šolarje v Sloveniji, na Hrvaškem, Poljskem, delu Avstrije, Nemčije in Nizozemske ter nekaterih drugih evropskih državah, zato bo prometno zelo obremenjen. Danes in v nedeljo bo promet zelo gost predvsem od Hrvaške proti Avstriji in Italiji, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra.

Tudi vreme ne bo tako ugodno. Danes bo spremenljivo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno.

Na prometnoinformacijskem centru voznikom priporočajo, da se na pot odpravijo le spočiti in zbrani ter da spremljajo promet in prometno signalizacijo, so zapisali na svoji spletni strani.