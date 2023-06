Vozniki pozor: povečan promet motoristov, nastajajo zastoji zaradi nesreč

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti zaprt vozni pas pred priključkom Brezovica proti Ljubljani. Vozila so umaknjena na odstavni pas in nastaja zastoj.

Zaradi nesreče je na cesti Lucija-Izola oviran promet pri Strunjanu.

Na mariborski vzhodni obvoznici pred razcepom Dragučova iz smeri Maribora je zastoj z zamudo 20 do 25 minut.

Zastoji so še na cesti Lucija-Izola in Šmarje-Koper.

Povečan promet motoristov

Na avtocesti od Lendave proti notranjosti države in naprej proti Italiji je povečan promet motoristov.

Glavna cesta Novo mesto-Metlika bo zaradi prireditve zaprta med Dolnjo Težko Vodo in Vinjo vasjo do 20. ure. Obvoz bo po cesti Jugorje-Semič-Ručetna vas-Podturn-Soteska-Straža-Novo mesto in obratno.

Cesta Podzemelj-Črnomelj bo v Črnomlju zaradi prireditve zaprta do 1. ure zjutraj.

Dodatna omejitev

Predvidoma do 26. junija bosta na razcepu Dragučova pri Mariboru zaprta krak iz smeri Šentilja proti Murski Soboti in krak iz smeri Murske Sobote proti Ljubljani. Obvoz iz smeri Šentilja proti Murski Soboti je preko priključka Maribor center (Ptujska), iz smeri Murske Sobote proti Ljubljani pa preko rondoja Pesnica.

Dodatna omejitev tovornega prometa bo veljala do 3. septembra 2023. Omejitev bo ob sobotah od 8. do 13. ure, na nekaterih primorskih avtocestah in hitrih cestah ter ostalih cestah od 6. do 16. ure.

Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem in pol tone.