Vozniki pozor: od danes veljajo nova pravila na avtocesti

Na avtocesti med Šentiljem in Koprom (A1) od danes velja prepoved prehitevanja med 6. in 18. uro za težka tovorna vozila. Policija, ki je doslej nadzirala prepoved prehitevanja v prometnih konicah, bo izvedla poostren nadzor in ga ponavljala na območjih posameznih policijskih uprav.Prepoved prehitevanja čez dan velja za tovorna vozila, težja od 7,5 tone. Ta je določena s prometnim znakom prepovedano prehitevanje za tovorna vozila z dopolnilnima tablama, ki sta sestavni del prometnega znaka. Pri agenciji za varnost prometa so voznike tovornih vozil pozvali k spoštovanju postavljene prometne signalizacije, pri AMZS pa voznikom svetujejo, naj za varno vožnjo vnaprej predvidijo posamezne prometne situacije.Tovornjaki bodo lahko še vedno prehitevali čez dan na odsekih, kjer so trije prometni pasovi, torej tudi pas za počasna vozila, ter v nočnem času. Prepoved prehitevanja za tovornjake na avtocesti A1, ki je najbolj obremenjena s tovornim prometom, je v začetku lanskega novembra napovedal minister za infrastrukturo, ki je ob tem poudaril, da bodo tako zagotovili boljšo pretočnost in večjo varnost. Za to naj bi kmalu skrbela tudi avtocestna policija.