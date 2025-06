Vozniki, pozor: nastajajo zastoji, preverite, kje je najhuje

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi nesreče oviran promet na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru.

Zaradi tehničnih težav v Luki Koper je tovornim vozilom onemogočen vstop. Vsa tovorna vozila nad 7,5 tone, pred predorom Dekani proti Kopru, izločajo na odstavni pas. Nastajajo zastoji tovornih vozil. Previdno!

Zastoj je na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda je približno med 15 in 20 minut.

Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Zastoji na ljubljanski obvoznici so na severni od Novih Jarš proti Kosezam, na zahodni od Kosez proti Brezovici in na južni od Malenc proti Brezovici.

Na gorenjski avtocesti so zastoji med Brnikom in Kranjem vzhod proti Karavankam. En kilometer dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč.

Na štajerski avtocesti sta v delovni zapori med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje proti Ljubljani odprta dva prometna pasova, proti Mariboru pa eden.

Do 22. julija bo vsak dan med 7. in 17. uro zaradi del zaprta cesta Podlom-Kranjski Rak.

Predvidoma do 16. avgusta bo zaradi izgradnje komunalne infrastrukture za ves promet zaprta Orlova ulica med Ižansko cesto in Ob dolenjski železnici v Ljubljani.

Do konca avgusta bo na cesti Ljubljana-Medvode pri avtocestnem priključku Šentvid promet potekal po enem pasu v vsako smer. Pričakovani so zastoji na vseh cestah med Kranjem in Ljubljano. Zaradi del na Celovški cesti je na gorenjski avtocesti, med priključkoma Brod in Šentvid, dovoljen promet za vsa vozila, tudi tista brez vinjete.