Vozniki pozor! Največ nesreč ob petkih, največ utrujenih ob nedeljah, pa še dve zapori avtocest vas čakata

Ta konec tedna bo vreme lepo in ob tem pričakujejo zelo povečan prometn na slovenskih cestah. Ob tem vse voznike opozarjamo na dve zapori na avtocestah.

Tako bo primorska avtocesta zaprta danes ponoči med 22. in 4. uro med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Obvoz bo urejen preko novega priključka Dragomer.

V prometno obremenjenih dneh ključno načrtovanje poti in obvezen počitek Na agenciji za varnost prometa opozarjajo, da so v poletnih dneh, ko se številni odpravijo na potovanja, oddih na morju ali v hribih, ceste najbolj obremenjene, še posebej ob petkih. Tveganja je mogoče zmanjšati, zato svetujejo, da pot načrtujemo pravočasno in se, če je le mogoče, izognemo prometnim konicah. Obvezno pa poskrbimo za počitek.

Štajerska avtocesta pa bo med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta od sobote od 20. ure do nedelje predvidoma do 15. ure. Promet bo preusmerjen na regionalno cesto, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri.

Največ nesreč ob petkih, ob koncu tedna največ hudih posledic

Na pot se odpravite spočiti in upoštevajte prometne predpise. Statistika prometnih nesreč v Sloveniji po navedbah agencije za varnost prometa namreč jasno kaže, da se največ prometnih nesreč zgodi ob petkih, prav tako je ob koncu tedna največ hudih posledic prometnih trkov. Ob petkih in sobotah je na cestah največ smrtnih žrtev in hudih telesnih poškodb. Kot so dodali, so nedelje znane po povečanem številu utrujenih voznikov in prometnih konicah.

»Če je le mogoče, podaljšajte dopust za en dan in se vrnite v ponedeljek. Če to ni mogoče, načrtujte počitek pred povratkom,« svetujejo.