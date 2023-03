Vozniki pozor, na primorski avtocesti proti Ljubljani večkilometrski zastoj

Na primorski avtocesti je pred delovno zaporo med Uncem in Logatcem proti Ljubljani nastal zastoj, dolg približno šest kilometrov in pol, poroča spletna stran prometnoinformacijskega centra. Čas potovanja je daljši za 40 minut, obvoz pa je možen po vzporedni cesti.

Vozni pas na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani bo zaprt do predvidoma 20. ure in v nedeljo med 9. in 11. uro.

V nedeljo, 12. marca bo zaprta tudi vipavska hitra cesta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu, in sicer od 7.30 do 20. ure.

Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z zimsko opremo.