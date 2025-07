Posledice nesreče odstranili, zastoj ostaja

Na štajerski avtocesti se je pred priključkom Domžale v smeri Celja zgodila prometna nesreča, zaradi česar je bil nekaj časa zaprt prehitevalni pas. Posledice nesreče so odstranili, ostaja pa zastoj.

Zastoji so še na ljubljanski obvoznici od Kosez mimo Kozarij in po primorski avtocesti mimo Brezovice proti Kopru. V nasprotni smeri, torej proti Ljubljani, se je medtem med priključkom in Vrhnika in priključkom Brezovica zgodila nesreča, ki ovira promet, tudi tukaj pa je začel nastajati zastoj, ki je že daljši od dveh kilometrov.

Zgoščen promet je tudi na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški in pred predorom Karavanke proti Sloveniji, zato občasno zapirajo predor.

O gneči poročajo še s cest Dragonja - Koper v obe smeri, Lucija - Strunjan in Lesce - Bled.