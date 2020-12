Vozniki, pozor, na mnogih cestah zastoji (FOTO)

Zastoji nastajajo:

– na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko;

– na južni in vzhodni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski,

– na cesti Trzin - Ljubljana.



Sneg, popolne zapore:

– cesta čez prelaz Vršič je zaprta;

– regionalna cesta Volče–Solarji;

– cesta čez Korensko sedlo na avstrijski strani. na slovenski strani so obvezne verige.



Obvezne verige:

– na prelazih Ljubelj in Jezerski vrh;

– na cesti Podkoren–Korensko sedlo.

Kaos že cel dan

Podoba pred Ljubeljem. FOTO: Drsi

Na Logu kolona tovornih vozil. FOTO: Drsi

Primorska avtocesta je bila zgodaj popoldan zaprta med Vrhniko in Logatcem zaradi odstranjevanja tovornega vozila s ceste, je poročal prometnoinformacijski center. Hitro so situacijo rešili.Na gorenjskih cestah pa so težave že ves dan:– na avtocesti pri viaduktu Tržiška Bistrica (smer Karavanke) so obstala tri tovorna vozila, situacija se rešuje;– zaprta cesta Dobro Polje–Posavec, zdrs manjšega tovornega vozila;– od zjutraj so policisti obravnavali štiri prometne nesreče zaradi zimskih razmer in dva zdrsa tovornih vozil (eden na Jesenicah, drugi na kranjski obvoznici: oba primera sta že rešena)– v več primerih krajši zastoji zaradi razmer na cestah.Polcija sporoča, da sneženje ne ponehava, plužne službe pa so na delu. Iz PU Kranj pozivajo k previdnosti in defenzivni vožnji. »Predlagamo, kdor nima zimskih pnevmatik, ustrezno pripravljenega vozila za zimo in nujnih opravkov, naj ne gre na cesto.«Nad Evropo je, kot smo poročali, obsežni in globoki ciklon Bella s središčem nad Britanskim otočjem, vremenska fronta pa je že dosegla Alpe in bo popoldne prešla naše kraje. Dopoldne bodo padavine predvsem v zahodni polovici Slovenije, popoldne pa tudi vzhodneje. V bližini morja bo deževalo, drugje sprva snežilo. Sredi dneva in popoldne bo sneg po nižinah prehajal v dež, po neprevetrenih dolinah bo nevarnost poledice. Zvečer bodo padavine oslabele. Že ves dan je na cestah kaos.