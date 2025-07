Zasavčani in vozniki od drugod, ki se med Zagorjem in Litijo proti Ljubljani ali Celju vozijo po zasavski regionalki, se bodo odslej v poletnih dneh jezili le zaradi visokih temperatur. Zaradi ceste in čakanja v kolonah menda ne več. Odprli so namreč regionalno cesto, na kateri je bil zaradi del pri galeriji Šklendrovec omejen promet, stalnica pa je bila tudi prometna zapora. Zaradi slednje se je bilo pogosto treba voziti daleč naokoli – čez Podkum, skozi Moravče ali Trojane. Čakalne vrste in zastoji so v nejevoljo spravljali voznike kar štiri leta. Toliko je namreč trajalo, da so cesto uredil...