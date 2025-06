Vozniki avtobusov LPP-ja vozijo v nemogočih razmerah in bruhajo? Župan Janković: To je edina pripomba, ki smo jo prejeli

»Na email sem dobila pismo uporabnice LPP-ja glede neznosne vročine na avtobusih. Da so temperature na mestnih avtobusih previsoke, lahko tudi dokaže, saj je začela s seboj nositi termometer. Del sporočila objavljam z njenim dovoljenjem. Takih pritožb potnikov je veliko. Bo Ljubljanski potniški promet vendarle ukrepal ali jim je res vseeno tako za potnike kot za voznike?« začne na družabnem omrežju Facebook zgodbo Jelena Aščić, priljubljena voditeljica TV Tednika.

V nadaljevanju je nato objavila del sporočila, ki ga je prejela od neimenovane uporabnice Ljubljanskega potniškega prometa. »Ker imam tega dovolj sem se odločila, da bom začela s seboj nositi termometer, poslikala s telefonom temperaturo in poslala v vednost podjetju LPP. To sedaj počnem že od prejšnjega tedna, poslala sem jim 8 fotografij na katerih se jasno vidi, da sedim v mestnem avtobusu, temperatura v njem pa presega 30 stopinj Celzija.«

Avtorica pisma ob tem izpostavlja, kaj je pred kratkim doživela na mestnem avtobusu. »Včeraj pa se je zgodil posebno zaskrbljujoč dogodek. Kot skoraj vsak dan zadnjih 10 dni sem izmerila temperaturo na avtobusu, poslikala in poslala na LPP, nato pa sem se odločila, da vseeno stopim do voznika in ga prijazno pobaram, če bi se dalo vklopiti klimo. Sledil je obupan odgovor: “Nimam. Že dva dni mislim, da me bo konec.”

Včeraj je bilo na avtobusu ob 18:30 cca. 30 stopinj. Kar je sledilo je bilo grozljivo. Voznik je najprej zvozil ovinek precej na grobo, nakar je še bolj grobo ustavil avtobus na avtobusni postaji, zaslišal se je stokajoč zvok, odprl je vrata in obstali smo. Na avtobusni postaji se je z voznikom začela pogovarjati gospa in ga nagovarjati naj izstopi.

Šele takrat sem dojela, da je revež od vročine, ki ji je bil izpostavljen več dni zaporedoma, bruhal. Niti toliko časa ni imel, da bi ustavil avtobus in izstopil, ampak je odprl svoje malo okence in opravil skozenj. Bilo je potrebnih kar nekaj minut, da sva s prej omenjeno gospo voznika prepričali, da je za nekaj minut izstopil, se nadiha za cca. 4 stopinje hladnejšega zraka in se osveži z vodo.

Ljubljanski župan Zoran Janković se je na navedbe anonimne potnice odzval na novinarski konferenci. »Vsi naši avtobusi imajo klimo in nalogo, da imajo klimo vklopljeno. Morda je izjema kakšen starejši avtobus, ampak vse njene navedbe so domneve. To je sicer edina pripomba, ki smo jo prejeli glede javnega potniškega prometa v zadnjem času,« je povedal župan in pri tem je dodal, da je v floti LPP še manj kot tretjina starejših avtobusov.

Gospa mi je rekla, da ima pravico, da pokliče na podjetje, da ga zamenjajo, ker v takem stanju ne sme voziti, vendar je to trikrat zanikal, rekoč, da ne more. Po nekaj minutah se je usedel nazaj v pregret avtobus in odpeljal. Resnično upam, da so tako voznik kot potniki varno prispeli na svoje domove,« je še zapisala.

O dogodku je bil obveščen tudi Ljubljanski potniški promet, odgovora zaenkrat še ni.