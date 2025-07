Voznik ogorčen! Zapora napovedana do 4. ure, ob petih še vedno stal v koloni: »Zakaj plačujemo vinjete?«

Razočarani voznik je na spletu opozoril na neljubo situacijo, do katere je prišlo na primorski avtocesti, kjer je kljub napovedani odpravi zapore ob 4. uri zjutraj ta ostala zaprta tudi po 5. uri. Sprašuje se, kako naj ljudje načrtujejo pot v službo in zakaj sploh plačujejo vinjeto.

Kot so pred dnevi sporočili z Darsa, naj bi bila zaradi zaključnih del pri izgradnji priključka Dragomer avtocesta med Brezovico in Vrhniko popolnoma zaprta več noči zapored, začenši s 15. 7., – prva dva dneva v smeri Ljubljane, nato še v smeri Kopra. Časovno so zapore predvideli med 22. in 4. uro. A že prvi dan se je očitno nekje zataknilo: voznik navaja, da je bila tudi po 5. uri zjutraj cesta še vedno zaprta.

Moški, ki se vsako jutro vozi v Ljubljano, je na omrežju X zapisal: »Lahko, prosim, izvemo, kako naj načrtujemo pot v službo v LJ, ko napoveste zaporo do 4. ure, pa je ob 5-ih še vedno zaprta? Zakaj plačujemo vinjete?«

Projekt priključka Dragomer je sicer vreden skoraj 35 milijonov evrov in naj bi bil dokončan še ta mesec. V okviru projekta se ureja tudi povezovalna cesta, ki bo razbremenila promet skozi Brezovico.

Na Darsu se do danes še niso odzvali na našo prošnjo za pojasnilo.