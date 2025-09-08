IMA DRUGI VOZNIK ZVEZE NA POLICIJI?

Voznik iz Mirne Peči ogorčen: »V 38-letni vozniški praksi, kaj takšnega pa še ne«

Boris Berginc je ogorčen, ker je na koncu dobil globo. Vozniku volkswagna se je hotel izogniti in je zato trčil vanj.
Fotografija: Boris Berginc ne more verjeti, da je na koncu on krivec. FOTO: Osebni Arhiv
Boris Berginc ne more verjeti, da je na koncu on krivec. FOTO: Osebni Arhiv

aleksander-brudar
Aleksander Brudar
08.09.2025 ob 06:50
aleksander-brudar
Aleksander Brudar
08.09.2025 ob 06:50

Čas branja: 4:40 min.
Zgodba je sledeča. Boris Berginc iz Gorenjega Karteljevega se je 7. maja letos peljal iz smeri mirnopeške industrijske cone proti nekdanji hitri cesti H1 – ki je bila vse do zgraditve avtoceste mimo Trebnjega leta 2010 glavna prometna žila med Ljubljano, Novim mestom in vse tja do Zagreba. Potem ko je pri izvozu za Mirno Peč že prevozil podvoz pod dolenjsko avtocesto, je po slabih 250 metrih po prednostni cesti ob 14.35 pripeljal do križišča. Tam je z neprednostne na prednostno cesto želel levo, torej v smeri, od koder je prihajal Berginc, zapeljati voznik volkswagna z ljubljanskimi registrski...

Priporočamo

Premier Golob po poroki: »Srečen sem in ponosen, da ...«
Šokantno! Trinajstletnik na Hrvaškem poskušal posiliti mamo sošolca, grozil tudi z nožem
Zvezdnica kultne serije po veliki tragediji znova našla srečo
Groza na festivalu na Gorenjskem: kolesar umrl po srhljivem poletu čez ograjo, oglasila se je policija

