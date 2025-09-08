Voznik iz Mirne Peči ogorčen: »V 38-letni vozniški praksi, kaj takšnega pa še ne«

Zgodba je sledeča. Boris Berginc iz Gorenjega Karteljevega se je 7. maja letos peljal iz smeri mirnopeške industrijske cone proti nekdanji hitri cesti H1 – ki je bila vse do zgraditve avtoceste mimo Trebnjega leta 2010 glavna prometna žila med Ljubljano, Novim mestom in vse tja do Zagreba. Potem ko je pri izvozu za Mirno Peč že prevozil podvoz pod dolenjsko avtocesto, je po slabih 250 metrih po prednostni cesti ob 14.35 pripeljal do križišča. Tam je z neprednostne na prednostno cesto želel levo, torej v smeri, od koder je prihajal Berginc, zapeljati voznik volkswagna z ljubljanskimi registrski...