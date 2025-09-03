LAHKA MOTORNA VOZILA

Voznik e-skiroja drvel 90 km/h po prestolnici. Je rekorder? Imamo odgovor redarstva (FOTO)

Policija opozarja, da se e-skiroji pri večji hitrosti težko pravočasno ustavijo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Foto: Jure Eržen, Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Foto: Jure Eržen, Delo

Električni skiroji so lahka prevozna sredstva. Na naših ulicah jih je čedalje več, saj so hitri in priročni za premagovanje krajših razdalj. Priljubljeni so zlasti v lepem in toplem vremenu, vendar pa je vožnja z njimi lahko tudi nevarna. V zadnjih dnevih avgusta je Pop tv poročal, da je ljubljanski radar ujel prehitrega voznika e-skiroja. Vozil je neverjetnih 90 km/h!

Vprašanje, kje se je voznik točno peljal po Ljubljani in ali gre za rekorderja, smo naslovili na Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana.

Tako je drvel FOTO: Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana
Tako je drvel FOTO: Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana

»Prekoračitev hitrosti voznika električnega skiroja smo zaznali s stacionarno samodejno merilno napravo za merjenje hitrosti, nameščeno 11. maja 2025 v stacionarnem ohišju na naslovu Dunajska cesta 202. Ločene statistike prekoračitev hitrosti glede na vrsto vozila ne vodimo, zato v obravnavanem primeru ne moremo potrditi, da gre za najvišjo zabeleženo hitrost tega vozila. Več informacij o zagotavljanju varnosti pri mikromobilnosti v Ljubljani vam je na voljo tukaj: Tudi pri vožnji z e-skirojem mora biti varnost na prvem mestu,« so nam odgovorili iz Mestnega redarstva MU MOL.

Večja verjetnost padcev

Policija opozarja, da se e-skiroji pri večji hitrosti težko pravočasno ustavijo, so bolj nestabilni, zaradi majhnih koles pa obstaja večja verjetnost padcev na neravnih površinah. Hitro lahko pomenijo nevarnost za druge udeležence v prometu, ker jih ti zaradi njihove hitrosti, tihe vožnje in ozke silhuete težje zaznajo, dodatno nevarno pa je, če njihovi vozniki ne upoštevajo predpisov.

Zaradi svojih konstrukcijskih lastnosti in manjše stabilnosti ter dokaj visokih hitrosti (do 25 km/h) predstavljajo večje tveganje za uporabnike, opozarja Agencija za varnost prometa. Vozniki e-skirojev morajo upoštevati, da je ob zaviranju, sploh pri višjih hitrostih, nestabilen. Njihova kolesa so majhna in občutljiva na razne neravnine, kot so razpoke na vozni površini, dvignjene dele na vozni površini, in ovire na vozni površini (kamenje in podobno), zato so lahko prej podvrženi padcem.

Zato je nujno, da se vozniki e-skirojev teh tveganj zavedajo, da poznajo pravila, jih upoštevajo in poskrbijo za lastno varnost tudi z uporabo zaščitne čelade in vidnostjo v prometu.

Agencija za varnost prometa je maja 2019 podala konkretne predloge za spremembo zakonodaje, s katero je želela doseči, da se področje vožnje e-skirojev čim prej uredi.

Novela Zakona o pravilih cestnega prometa, ki je začela veljati 11. avgusta 2021, je področje lahkih motornih vozil uredila. E-skiroji tako spadajo med lahka motorna vozila.

