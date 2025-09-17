Samo v Sloveniji: Dobila kazen za prehitro vožnjo za avto, ki je bil pokvarjen in nevozen

Družabna omrežja je preplavila zgodba Slovenke, ki je dobila globo kočevskih redarjev zaradi prehitre vožnje. Zgodba se je začela, ko se ji je pokvaril avto na Hrvaškem in je po njeno vozilo prišla lokalna avtovleka, da bi ga odpeljala v Trbovlje. A kot je na omrežju zapisal njen oče Ivan, je čez nekaj dni od redarjev iz Kočevja dobila položnico, ker naj bi prehitro vozila. A kako, če je bilo njeno vozilo naloženo na avtovleki, saj je bilo pokvarjeno in zato niti polža ne bi moglo prehiteti, kaj šele, da bi divjalo mimo radarja.

Zadevo morali reševati na svoje stroške

»Sedaj, ko smo nekako prišli skozi goro dela, ki ga imajo uradniki, izvemo, da je to treba reševati na svoje stroške. Ker da oni ne morejo nič storiti. Pač, zgodila se je napaka. To bi morala rešiti občinska redarska služba Kočevje, ki je zakrivila vse to. Naj jo plača ta vsemogoči redar, ker oni se pa že spoznajo na svoj posel«, je zapisal ogorčeni Ivan.

Postopek zoper imetnika slovenskega vozila takoj ustavljen, plačilni nalog preklican

Zato nas je seveda zanimalo pojasnilo redarjev iz Kočevja, kako je do opisanega zapleta prišlo in kakšen je epilog. Janko Kalinič, vodja skupne občinske uprave v Kočevju:»V zvezi z objavami na spletu, ki se nanašajo na domnevno izrečen prekršek in kazenske točke vozniku vozila, ki je bilo v času zaznave prekrška naloženo na avto vleko, pojasnjujemo, da je bila zaznava prekrška opravljena samodejno prek sistema za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic, ki je zaznal slovenske registrske tablice vozila, naloženega na avto vleko. Na podlagi te zaznave je bil izdan plačilni nalog. V skladu s pooblastili 63. člena Zakona o prekrških je bila narejena presoja zahteve za sodno varstvo in je prekrškovni organ ugotovil, da je utemeljena in pravočasna. Zaradi navedenega je bil postopek zoper imetnika slovenskega vozila takoj ustavljen, plačilni nalog preklican, kazenske točke pa niso bile evidentirane. Postopek se nadaljuje zoper odgovorno osebo oziroma voznika vozila s hrvaškimi registrskimi tablicami.«

Postopek zoper imetnika slovenskega vozila je bil takoj ustavljen, plačilni nalog pa preklican. FOTO: Delo Ui

Kočevski redarji so posebni

To je že drugič, da so kočevski redarji na naslovnicah slovenskih časopisov. Pred tednom dni je denimo odjeknilo, da je tamkajšnji redar oglobil babico, ker se je njen 3-letni vnuk v sili polulal na travo v bližini vrtca. Več kot 90 % bralcev vas je v naši anketi takrat povedalo, da je bil izrek kazni neupravičen.